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У здания посольства США на Гаити произошла стрельба

Происшествия

Дипведомство рекомендовало гражданам в районе посольства укрыться в безопасном месте

У здания посольства США на Гаити произошла стрельба
BenjaminNelan
Стрельба

Порт-о-Пренс, 29 апреля 2019, 20:59 — REGNUM  У входа в здание посольства США на Гаити 29 апреля произошла стрельба. Об этом сообщается в микроблоге отдела Госдепартамента США по консульским вопросам.

«Стрельба происходит у заднего входа в посольство. Находящимся на территории посольства рекомендовано оставаться в укрытии», — говорится в сообщении.

Гражданам, находящимся в районе посольства, ведомство также рекомендовало укрыться в безопасном месте.

Других подробностей в сообщении не приводится. Неизвестно, есть ли в результате стрельбы пострадавшие. Информация об инциденте в настоящее время уточняется.

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