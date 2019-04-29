В Башкирии следствие установило причину гибели семьи из пяти человек

Уфа, , 19:07 — REGNUM По предварительным результатам проводимых судебно-медицинских экспертиз тел погибших причиной смерти является механическая асфиксия. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

Также следствие после осмотра места происшествия по изъятым предметам назначило ряд экспертиз: комплексные дактилоскопические и биологические экспертизы методом исследования ДНК, ольфакторная экспертиза запаховых следов.

Отмечается, что специалисты управления продолжают мероприятия для восстановления всей картины произошедшего. Проводятся допросы знакомых и соседей потерпевших и подозреваемого, в отношении последнего планируется провести посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, о пропаже 22-летней подруги с малолетним ребёнком сообщила в полицию девушка. При проверке места жительства пропавшей её отчим, мужчина 46 лет, дверь полицейским не открыл и совершил самоубийство. В дальнейшем было установлено, что пропала не только девушка с ребёнком, но и её мать, а также малолетние братья. По факту исчезновения нескольких человек было возбуждено два уголовных дела по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего»).

27 апреля тела пятерых пропавших были обнаружены в колодце на садовом участке, который принадлежал родственнику погибших — 46-летнему отчиму, который и является подозреваемым.

Как предварительно установили следователи, глава пропавшей семьи убил 39-летнюю супругу, своих детей двух и шести лет и 22-летнюю падчерицу с ее девятимесячным ребенком. После совершённого злодеяния он погрузил тела и на грузовом автомобиле отвез их на свой садовый участок, который находится в Орджоникидзевском районе Уфы.

По данным следствия, убийство произошло в декабре 2018 года.

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