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В Калужской области тепловоз наехал на пожарную машину, ехавшую на вызов

Происшествия

Столкновение произошло на железнодорожном переезде в городе Кирове

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В Калужской области тепловоз наехал на пожарную машину, ехавшую на вызов
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Столкновение произошло на железнодорожном переезде.

Киров, Калужская область, 29 апреля 2019, 18:34 — REGNUM  В городе Кирове Калужской области днём 29 апреля маневровый тепловоз буквально смял пожарный автомобиль, который спешил на вызов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, столкновение пожарного автомобиля и тепловоза произошло на железнодорожном переезде на улице Чурилина.

В результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без жертв, но у трёх человек медики зафиксировали небольшие травмы.

На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий столкновения тепловоза и пожарной машины привлекалось всего 25 человек и 7 единиц техники.

В настоящее время специалистами устанавливаются подробности происшедшего столкновения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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