Ячейку ИГ* разоблачили в Подмосковье

Красногорск, , 18:19 — REGNUM В Московской области пресекли противоправную деятельность ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила 29 апреля пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Операция проводилась следственными органами «в тесном взаимодействии с сотрудниками ФСБ РФ, МВД России и Росгвардии». Всего было задержано семь человек. Их подозревают в организации и участии в деятельности террористической организации.

«С ноября 2016 года по настоящее время на территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещенной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Отмечено, что данные сведения являются предварительными.

Участники ячейки подозреваются в поиске новых сторонников и агитационной работе. Указано, что они могли призывать к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Идут обыски, устанавливаются все участники преступной организации.