Названа предварительная причина пожара в храме под Челябинском

Сатка, Челябинская область, , 17:27 — REGNUM В Челябинской области названа предварительная причина возгорания в храме Спиридона Тримифунтского, где 29 апреля из-за пожара пострадали несколько детей. Возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Напомним, храм находится в посёлке Межевой. 29 апреля здесь пострадали несколько детей. Семеро госпитализированы. Дети находились на экскурсии и поднялись наверх. В этот момент внизу произошло возгорание и спускаться им пришлось в дыму.

Семь детей были госпитализированы. У них диагностировано острое отравление угарным газом. Прокуратура ведёт проверку по факту ЧП.

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