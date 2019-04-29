Причиной затопления катера под Петербургом мог стать неправильный маневр

Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Причиной трагического инцидента у Канонерского острова в Финском заливе 27 апреля мог стать неправильный маневр судоводителя в условиях сильного ветра. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил 29 апреля руководитель поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрий Данчук.

Он напомнил, что вечером минувшей субботы, когда произошло ЧП, в акватории Финского залива наблюдался сильный ветер — до 8−17 метров в секунду. Управлявший катером с людьми человек при выходе в Невскую губу Финского залива «неправильно оценил маневр судна, получил волной в борт, что повлекло опрокидывание судна».

«Жилеты успели надеть восемь человек, одному молодому человеку жилета не хватило, он утонул. Все службы города, всего пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга сработали крайне быстро, и все восемь человек в жилетах в течение 25 минут были спасены и вытащены на борт», — рассказал Данчук.

Он напомнил, что судоводители перед выходом в плавание обязаны проверять техническое состояние своих судов, наличие спасательных жилетов на всех членов экипажа и пассажиров, а также погоду по предполагаемому маршруту.

Напомним, 27 апреля в Финском заливе, в районе Канонерского острова компания из девяти человек находилась на катере, который принадлежал одному из отдыхающих. Во время прогулки осложнились погодные условия, двигатель заглох и судно стало заполнятся водой. На катере было только восемь спасательных жилетов, одному из пассажиров жилета не хватило. Он пропал без вести, его тело до сих пор не найдено.

Позднее одна из спасенных пассажирок, молодая женщина, скончалась в медицинском учреждении от последствий переохлаждения. Органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело. Следователями допрошены все пострадавшие, произведен осмотр места происшествия и акватории Финского залива. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов