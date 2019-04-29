Пытавшаяся вступить в ИГ* москвичка вернулась к христианству

Москва, , 17:13 — REGNUM Москвичка Варвара Караулова, пытавшаяся вступить в «Исламское государство» (ИГ)* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вновь приняла христианство. Об этом она заявила 29 апреля во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ислам очень добрая и искренняя религия. Это религия мира. Мне жаль, что фанатики настолько исказили эту веру, что люди в обиходе воспринимают мусульман как террористов. Я могу сейчас точно сказать, что ислам это не моё и ислам в мою жизнь пришёл под давлением. Но я нисколько не отношусь к нему негативно. Я надеюсь, что христиане и мусульмане смогут жить в мире и содействии друг с другом. Я крещёная, крещена была ещё в детстве, но мало знала о христианстве», — сказала она.

Также Караулова сообщила, что в СИЗО познакомилась с священником, который очень сильно повлиял на её взгляды.

Напомним, 27 апреля 2019 года Варвара Караулова вышла на свободу. Она была осуждена по статье УК РФ «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».