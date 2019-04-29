Понедельник, 29 Апреля 2019 года
18:00:06 МСК

Варвара Караулова не боится бывших женихов из Сирии

Происшествия

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 29 апреля 2019, 17:00 — REGNUM  Москвичка Варвара Караулова, пытавшаяся вступить в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не боится, что с ней попытаются связаться её бывшие возлюбленные из Сирии. Об этом она заявила 29 апреля во время пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Не боюсь. Абсолютно не боюсь. Даже если они на меня выйдут, я об этом сообщу родителям», — сказала Караулова.

Девушка сообщила, что ей очень стыдно перед родителями. Однако она также отметила, что не понимала, что делает.

«Тогда я была уверена, что смогу вернуться. Да, это глупо звучит, но тогда я была в этом уверена. И вторая мысль — я была уверена, что без меня дома будет лучше. Но мне хватило их увидеть, чтобы понять, что я никогда в жизни не смогу больше сделать что-то похожее. Я ошибалась, это было низко, глупо и необдуманно», — отметила она.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить