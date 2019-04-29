Варвара Караулова не боится бывших женихов из Сирии

Москва, , 17:00 — REGNUM Москвичка Варвара Караулова, пытавшаяся вступить в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не боится, что с ней попытаются связаться её бывшие возлюбленные из Сирии. Об этом она заявила 29 апреля во время пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Не боюсь. Абсолютно не боюсь. Даже если они на меня выйдут, я об этом сообщу родителям», — сказала Караулова.

Девушка сообщила, что ей очень стыдно перед родителями. Однако она также отметила, что не понимала, что делает.

«Тогда я была уверена, что смогу вернуться. Да, это глупо звучит, но тогда я была в этом уверена. И вторая мысль — я была уверена, что без меня дома будет лучше. Но мне хватило их увидеть, чтобы понять, что я никогда в жизни не смогу больше сделать что-то похожее. Я ошибалась, это было низко, глупо и необдуманно», — отметила она.