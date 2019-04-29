Москва, , 16:39 — REGNUM

Москвичка Варвара Караулова, пытавшаяся вступить в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвала женщин из России, уехавших к террористам в Сирию, возвращаться обратно домой. Своё обращение девушка озвучила 29 апреля во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я надеюсь, что спустя столько времени, столько лет, когда ситуация во многом переменилась, нет уже таких желающих. Я хочу верить, что моя история сыграла во многом роль, стала показательной. Я надеюсь, что, если такие желающие ещё есть, они услышат меня и поймут, что это ошибка. Что счастье не где-то там, нельзя найти что-то за горизонтом в неведомых землях. Стоит оглянуться посмотреть, что рядом есть близкие люди, любовь, будущее. Для этого не надо куда-то ехать, верить малознакомым людям. Что касается тех, кто уже там — ищите возможность вернуться. Они находятся в аду, мне искренне их жаль. В отличии от меня, они доехали. Я надеюсь, что они живы и здоровы. Надо возвращаться. Встретить здесь могут по-разному, но это гораздо лучшая судьба, чем там», — сказала Караулова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года москвичка Варвара Караулова, которая на тот момент являлась студенткой второго курса факультета философии МГУ, втайне от родных уехала в Стамбул. После этого девушка пыталась проникнуть на территорию Сирии, но не смогла — её и ещё 14 россиян задержали на турецко-сирийской границе по подозрению в попытке вступить в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В декабре 2016 год суд приговорил её к 4,5 годам лишения свободы. 27 апреля 2019 года девушка вышла из тюрьмы — Вологодский суд принял решение отпустить её по УДО.