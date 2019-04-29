В пригороде Улан-Удэ объявят режим ЧС

Улан-Удэ, , 16:35 — REGNUM В посёлке Сотниково в пригороде Улан-Удэ, часть которого может уйти под воду, введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявил глава Бурятии Алексей Цыденов после посещения берега Селенги.

«Выехали на берег Селенги в Сотниково. Оценили масштабы обвала прибрежного грунта. Алексей Цыденов поручил начать работы по укреплению береговой линии», — сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев на своей странице в Фейсбуке.

Стоимость работ по берегоукреплению оценивается в 15 млн рублей, которые будут выделены из резервного фонда ликвидации последствий ЧС. Также поручено принять меры по обеспечению безопасности на берегу, информировать жителей и не подпускать детей к берегу.

Как сообщало ИА REGNUM, в возможной зоне обрушения берега Селенги расположено 30 домов. В МЧС республики сообщали, что из-за многолетнего засушливого периода грунт абсолютно сухой. Вдоль берега наблюдаются трещины, которые создают угрозу обрушения пластов земли шириной до двух метров.

Кроме того, на случай негативного сценария ранее сообщалось о подготовке двух пунктов временного размещения на 760 человек.

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