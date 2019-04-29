На Ямале бродячий пёс травмировал пятилетнего ребёнка

п. Яр-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 15:50 — REGNUM На Ямале бродячая собака накинулась на пятилетнего ребёнка на улице, искусав руку и ногу. Это уже второй случай за месяц, когда дети травмированы псами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и проводит процессуальную проверку. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа сотрудников администрации района и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных.

Предварительно установлено, что 24 апреля 2019 года в посёлке Яр-Сале Ямальского района пятилетний мальчик гулял возле дома, катался на санках с горки. Бродячий пёс пытался стащить ребёнка с санок и нанёс ему рваные раны на руке и ноге.

По сообщению телекомпании «Вести-Ямал», на территории посёлка уже три года работают два питомника для содержания бродячих собак. Муниципальным предприятием «Полюс» постоянно проводятся мероприятия по отлову. Сотрудники предприятия отмечают, что в питомник повторно попадают зачастую те собаки, которых ранее забрали хозяева.

Напомним, в начале апреля ямальские следователи сообщили о нападении собаки на ребёнка в Красноселькупском районе. Домашняя лайка искусала лицо 11-летней девочке. По словам школьницы, пёс сорвался с привязи и напал на неё.

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