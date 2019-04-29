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Стрельба в букмекерской конторе в Дагестане: два человека получили ранения

Происшествия

Злоумышленник похитил из кассы 70 тысяч рублей

Махачкала, 29 апреля 2019, 15:48 — REGNUM  В Дагестане неизвестный в маске устроил стрельбу в букмекерской конторе, расположенной в посёлке Манас Карабудахкентского района. Злоумышленник выстрелами из ружья ранил охранника и кассира, похитил 70 тысяч рублей и скрылся, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошёл 27 апреля в 03:55. По данному факту полицией собран материал для принятия процессуального решения по статье «Разбой». Пострадавшие сотрудники конторы госпитализированы с ранениями нижних конечностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в начале марта 2017 года на востоке Москвы. Вооружённый мужчина в маске угрожал кассиру букмекерской конторы пистолетом, дважды выстрелил вверх, но похитить деньги ему не удалось. После неудачной попытки ограбления злоумышленник покинул место преступления.

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