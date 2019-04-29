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На Ставрополье 16 сотрудников виноградника попали в больницу с отравлением

Происшествия

Следственные органы начали проверку

с. Левокумское, Ставропольский край, 29 апреля 2019, 15:30 — REGNUM  16 сотрудников одного из виноградников Левокумского района Ставропольского края попали в больницу с признаками отравления вечером 28 апреля, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, все пострадавшие почувствовали недомогание после употребления в пищу самостоятельно приобретенных продуктов. С отравлением в Левокумскую центральную больницу попали всего 16 человек.

Сейчас состояние всех работников оценивается удовлетворительно, им оказана необходимая медицинская помощь.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту массового отравления людей. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, бактериологическое и вирусологическое исследование, опрошены пострадавшие работники и другие очевидцы происшествия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине апреля кишечная инфекция стала причиной заболевания около 70 детей в Дагестане. Предположительно, причиной вспышки могла стать грязная вода.

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Массовые пищевые отравления
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