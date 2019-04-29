На Урале после пожара в церкви госпитализирована ещё одна девочка

Сатка, Челябинская область, , 15:28 — REGNUM В Челябинской области количество детей, госпитализированных после пожара в церкви села Межевого, возросло до семи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного минздрава.

В Саткинскую больницу госпитализирована девочка. Её состояние оценивают как не тяжёлое. Ребёнок жалуется на боль в горле, также отмечается осиплость голоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после пожара были госпитализированы шестеро детей: четыре девочки и два мальчика. Им по шесть — семь лет. Дети были на экскурсии в церкви, забрались наверх и в это время внизу начался пожар. Спускаться им пришлось в дыму.

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