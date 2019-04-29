Понедельник, 29 Апреля 2019 года
16:25:42 МСК

На Урале после пожара в церкви госпитализирована ещё одна девочка

Происшествия

Всего в больнице находятся семеро детей

Сатка, Челябинская область, 29 апреля 2019, 15:28 — REGNUM  В Челябинской области количество детей, госпитализированных после пожара в церкви села Межевого, возросло до семи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного минздрава.

В Саткинскую больницу госпитализирована девочка. Её состояние оценивают как не тяжёлое. Ребёнок жалуется на боль в горле, также отмечается осиплость голоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после пожара были госпитализированы шестеро детей: четыре девочки и два мальчика. Им по шесть — семь лет. Дети были на экскурсии в церкви, забрались наверх и в это время внизу начался пожар. Спускаться им пришлось в дыму.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Несчастные случаи с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить