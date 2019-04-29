Один из организаторов теракта в Пятигорске отправится в колонию на 15 лет

Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM Приговор в отношении участника вооруженного бандформирования, действовавшего на территории Ставропольского края, вынесен 29 апреля в Северо-Кавказском окружном военном суде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. На счету бандитов — теракт в Пятигорске, попытка теракта в Ставрополе и Железноводска, покушение на жизнь военнослужащего.

По версии органов предварительного расследования, подсудимый Рустам И. вступил в бандформирование, состоявшее из радикально настроенных жителей Нефтекумского района, в декабре 2009 года. Целью группировки были нападения на военнослужащих и правоохранителей, совершение терактов и диверсий, направленных «на принуждение органов власти РФ к принятию решения о создании на территории Северо-Кавказского региона исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Действовать бандиты намеревались на территории Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского края.

На счету участников банды — ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ставропольского края, среди которых: террористический акт в Пятигорске, покушение на совершение террористического акта в Ставрополе, подготовку к террористическому акту в Железноводске, посягательство на жизнь военнослужащего в Ставрополе. Подсудимый И., по данным следствия, принимал активное участие в деятельности банды: он приобретал и изготавливал компоненты для самодельных взрывных устройств, материально обеспечивал деятельность банды, участвовал в совершаемых преступлениях.

В сентябре 2010 года, как считает следствие, И. и его пособники планировали совершить теракт в Ставрополе. Они изготовили и разместили в двух емкостях смесевое взрывчатое вещество. Взрывное устройство начинили поражающими элементами, которые поместили в автомобиль. Владельца автомобиля ранее убили. Совершить теракт преступникам не удалось: они не смогли привести в действие СВУ из-за нарушений при транспортировке.

Суд признал И. виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года со штрафом в размере 10 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.