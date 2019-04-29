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В Белгороде женщина погибла вместе с 11-летним сыном

Происшествия

Следственный комитет организовал проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение

Белгород, 29 апреля 2019, 14:53 — REGNUM  В Белгороде утром 27 апреля на Свято-Троицком бульваре были обнаружены тела 47-летней женщины и её 11-летнего сына. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, по данному факту проводится доследственная проверка

Полицейские получили сигнал о гибели двух человек утром 27 апреля. Около дома № 11 на Свято-Троицком бульваре были найдены тела женщины и её сына. Повреждения, от которых, предположительно, скончались они оба, характерны для падения с высоты.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки они примут процессуальное решение.

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