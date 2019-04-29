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В Танзании назвали округ, лидирующий по нелегальному вывозу драгметаллов

Происшествия

В округе выдали 1167 лицензий для мелких старателей

Мбея, Танзания, 29 апреля 2019, 15:01 — REGNUM  Округ Чунья в Танзании лидирует по нелегальному вывозу драгоценных камней и металлов. Об этом, как передает газета Mwananchi, сообщил министр полезных ископаемых страны Дотто Битеко во время встречи с президентом Танзании Джоном Магуфули.

Битеко рассказал, что в результат проверок на предприятиях по промывке золота в округе были обнаружены систематические кражи драгоценностей в общем объеме 30 килограммов за прошедший год.

По его словам, округ Чунья занимает второе место по добыче золота в Танзании. В нем было выдано 1167 лицензий для мелких старателей, 27 лицензий для добычи золота в средних объемах, 148 лицензий на промывку полезных ископаемых, 37 лицензий на промывку золота.

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Контрабанда и борьба с ней
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