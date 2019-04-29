В Танзании назвали округ, лидирующий по нелегальному вывозу драгметаллов

Мбея, Танзания, , 15:01 — REGNUM Округ Чунья в Танзании лидирует по нелегальному вывозу драгоценных камней и металлов. Об этом, как передает газета Mwananchi, сообщил министр полезных ископаемых страны Дотто Битеко во время встречи с президентом Танзании Джоном Магуфули.

Битеко рассказал, что в результат проверок на предприятиях по промывке золота в округе были обнаружены систематические кражи драгоценностей в общем объеме 30 килограммов за прошедший год.

По его словам, округ Чунья занимает второе место по добыче золота в Танзании. В нем было выдано 1167 лицензий для мелких старателей, 27 лицензий для добычи золота в средних объемах, 148 лицензий на промывку полезных ископаемых, 37 лицензий на промывку золота.