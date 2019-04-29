Москва, , 14:27 — REGNUM

Защита приговоренного к четырем годам колонии отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора намерена обжаловать решение суда, сообщил адвокат осужденного Вячеслав Леонтьев.

«Конечно, обжалуем», — заявил РИА Новости Леонтьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 апреля Мещанский суд Москвы признал Виктора Захарченко виновным в растрате пяти миллионов рублей банка «Московское ипотечное агентство» и приговорил его к четырем годам колонии со штрафом в 800 тыс. рублей.

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