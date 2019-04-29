Названа предварительная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Воронеж, , 14:20 — REGNUM Причиной пожара, уничтожившего распределительный центр розничной сети «Магнит» в Новоусманском районе Воронежской области, могло стать нарушение в работе электрооборудования. Об этом сообщил на планерном совещании в правительстве Воронежской области 29 апреля начальник регионального ГУ МЧС России Александр Кошель. По его словам, техногенный пожар такого масштаба в регионе произошел впервые.

В результате пожара без работы остались около 900 сотрудников распределительного центра. Как сообщил на совещании губернатор Александр Гусев, представители «Магнита» обещали всех трудоустроить.

Видео пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в распределительном центре сети «Магнит» в Воронежской области произошел около полуночи 28 апреля. Огонь охватил более 42 тыс. кв. м. Локализовать огонь пожарным удалось лишь спустя четыре часа. Спасатели продолжают работу на территории сгоревшего центра и сейчас — они проливают отдельные участки. Обошлось без пострадавших и погибших.

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