«Проверял мощность оружия»: в Тюмени расстреляно маршрутное такси

Тюмень, , 14:06 — REGNUM В Тюмени мужчина из хулиганских побуждений расстрелял из пневматического пистолета стёкла маршрутного такси с пассажирами. Микроавтобус получил механические повреждения. Среди граждан пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские на данный момент установили, что выстрелы по боковым стёклам маршрутного такси, остановившегося для высадки пассажиров, шли из автомобиля, проезжавшего мимо остановочного комплекса. Произведены они из пневматического пистолета.

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили модель и госномер автомобиля. Был задержан 32-летний тюменец, который признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проверить мощность недавно приобретенного пистолета.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 000 рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.