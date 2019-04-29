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В результате взрыва в Сочи погиб мужчина

Происшествия

По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство

Сочи, Краснодарский край, 29 апреля 2019, 13:28 — REGNUM  Мужчина погиб в результате взрыва на автомойке в Адлерском районе Сочи 28 апреля. Правоохранительные органы выясняют причины ЧП.

По информации «Кубанских новостей», взрыв прогремел в дневное время на автомойке рядом с одним из кафе в Сочи. По предварительным данным, в руках у мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство. Он погиб на месте происшествия.

СКР начал доследственную проверку по факту гибели человека.

Отметим, что ранее прокуратура края утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курганинского района, который самостоятельно изготовил взрывное устройство, а затем пытался его продать. Покупателями стали сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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