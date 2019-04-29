В Петербурге дым от бытовки приняли за пожар в башне жилого комплекса

Санкт-Петербург, 29 апреля 2019, 13:19 — REGNUM Петербургские пожарные в эти минуты ликвидируют пожар в бытовке на Коломяжском проспекте в Приморском районе города.
Бытовка загорелась у строящихся домов-башен ЖК «Приморский квартал», затянув небо черным дымом, из-за чего очевидцы поначалу сообщали, что загорелась одна из башен.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 12:46 мск от дома 13 по Коломяжскому проспекту.
Прибывшие пожарные выяснили, что в бытовом помещении происходит горение обстановки на площади 20 кв. метров
«Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ведомстве.
На месте ЧП работают 10 человек личного состава и две единицы техники.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на улице Белы Куна на юге Петербурга произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома № 17. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал.
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