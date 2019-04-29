Понедельник, 29 Апреля 2019 года
13:30:10 МСК

В Петербурге дым от бытовки приняли за пожар в башне жилого комплекса

Происшествия

О пострадавших сведений нет

Санкт-Петербург, 29 апреля 2019, 13:19 — REGNUM  Петербургские пожарные в эти минуты ликвидируют пожар в бытовке на Коломяжском проспекте в Приморском районе города.

Бытовка загорелась у строящихся домов-башен ЖК «Приморский квартал», затянув небо черным дымом, из-за чего очевидцы поначалу сообщали, что загорелась одна из башен.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 12:46 мск от дома 13 по Коломяжскому проспекту.

Прибывшие пожарные выяснили, что в бытовом помещении происходит горение обстановки на площади 20 кв. метров

«Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ведомстве.

На месте ЧП работают 10 человек личного состава и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на улице Белы Куна на юге Петербурга произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома № 17. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб один человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в административных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить