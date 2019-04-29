На Урале шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Сатка, Челябинская область, , 13:06 — REGNUM В Челябинской области шестеро детей пострадали во время пожара в церкви. ЧП случилось в посёлке Межевом Саткинского района, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.

Среди пострадавших — две девочки в возрасте шести лет, а также два мальчика и две девочки в возрасте семи лет. Ожогов у них нет, но они жалуются на кашель, одышку и затруднённое дыхание. Все дети госпитализированы.

У одной из семилетних девочек отмечено обострение бронхиальной астмы. Ещё две шестилетних девочки были госпитализированы в реанимацию, но решается вопрос об их переводе в общую палату.

Известно. что дети находились на экскурсии. Они поднялись на колокольню и в этот момент внизу начался пожар. Спускаться детям пришлось через задымлённые помещения.