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Отец полковника Захарченко проведёт в колонии около двух лет

Происшествия

Из срока наказания вычтут время пребывания в СИЗО и под домашним арестом

Отец полковника Захарченко проведёт в колонии около двух лет
Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

Москва, 29 апреля 2019, 12:58 — REGNUM  Защита Виктора Захарченко, отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, обжалует приговор Мещанского районного суда Москвы. Об этом представителям СМИ сообщил 29 апреля адвокат осужденного Денис Калинин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сторона защиты полагает, что приговор является необоснованным и незаконным, и намерена обжаловать его в Московском городском суде. Суд учел время содержания Захарченко под стражей и под домашним арестом — срок пребывания в колонии должен составить около двух лет», — сказал Калинин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Мещанский суд Москвы признал Виктора Захарченко виновным в растрате 5 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство».

Мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

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