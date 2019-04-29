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Отец полковника Захарченко прокомментировал приговор суда

Происшествия

«Следствие что написало, то и приняли»

Москва, 29 апреля 2019, 12:51 — REGNUM  Осужденный на четыре года колонии общего режима отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор рассчитывает на Божий суд. Об этом он сообщил журналистам, комментируя решение Мещанского районного суда Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я на Божий суд рассчитываю. Что вы меня спрашиваете, следствие что написало, то и приняли», — сказал Захарченко-старший.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Мещанский суд Москвы признал Виктора Захарченко виновным в растрате 5 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство» и приговорил к четырём годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Отец полковника Захарченко приговорён к четырём годам колонии и штрафу

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