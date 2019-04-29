Жители алтайского села обеспокоены свалкой «космического мусора»

Горно-Алтайск, , 12:51 — REGNUM Источником своих бед жители стала Верх-Апшуяхта (Шебалинский район Республики Алтай) считают космические обломки, упавшие на территорию в 2016 году после запуска ракеты-носителя «Протон-М». Как сообщают сегодня, 29 апреля, «Новости Горного Алтая» (НГА) со ссылкой на районную газету «Сельская новь», части ракеты-носителя до сих пор валяются в окрестностях села вдоль русла реки Апшуяхта по направлению к месту ее слияния с Катунью. Один из обломков находится менее чем за километр от населенного пункта.

Несмотря на то, что по итогам замеров почвы и воды на предмет загрязнений главный санитарный врач республики заверял, что превышения вредных веществ в окружающей среде не зафиксировано, жители села уверены, что «ракетопад» не так уж и безвреден.

Поводом для их беспокойства стал рост заболеваемости, в том числе онкологией.

«Так, за 2018 год и первый квартал 2019 года от болезней умерли девять человек, из них от новообразований — четверо. Еще шесть человек состоят на диспансерном учете со злокачественными новообразованиями, утверждает «Сельская новь». Для маленького села с населением менее 300 человек — это высокий показатель», — отмечают НГА.

Напомним, об обнаружении в анализах жителей Республики Алтай «следов продуктов распада гептила» в апреле 2014 года сообщал главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов. По его данным, специалисты Федерального научного центра медико-профилактических технологий, управления рисками здоровью населения в рамках госзадания исследовали биоматериалы жителей алтайских сёл, попадающих в зону падения ступеней ракет. Следы нитрозодиметиламина, являющегося продуктом распада гептила, были обнаружены в 10% исследованных образцов.

Но уже в 2016 году по результатам исследования 11 проб воды из источников централизованного водоснабжения в населённых пунктах республики, расположенных вблизи районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, было заявлено, что содержание определяемых веществ не превышает установленные гигиенические нормативы.

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