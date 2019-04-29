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Более пяти тысяч человек пострадали от наводнения в Аргентине

Происшествия

Сильнее всего от стихии пострадали провинции Корриентес, Мисьонес, Чако и Формоса

Буэнос-Айрес, 29 апреля 2019, 12:44 — REGNUM  Двое погибших и 5400 пострадавших стали жертвами наводнений на северо-востоке Аргентины, сообщает местное издание Ámbito cо ссылкой на данные Национальной системы комплексного управления рисками.

Причиной наводнений стали продолжительные проливные дожди, начавшиеся 20 апреля. Из-за осадков резко поднялся уровень воды в реках. Сильнее всего от стихии пострадали провинции Корриентес, Мисьонес, Чако и Формоса, расположенные на севере и северо-востоке страны.

Согласно заявлению заместителя министра гражданской обороны, в населённом пункте Корсуэла в провинции Чако за ночь выпало более 300 миллиметров осадков — количество, с которым не способен справиться ни один город в мире. Он также добавил, что за последние пару месяцев провинция Чако уже пережила три наводнения, что существенно ухудшает ситуацию.

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Зарубежная хроника
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