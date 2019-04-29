Серьёзно пострадавший при пожаре красноярский завод продолжит работу

Красноярск, , 12:37 — REGNUM Деятельность красноярского завода холодильников «Бирюса» прекращать не планируют, несмотря на значительный ущерб, нанесённый пожаром. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 апреля, в правительстве Красноярского края.

Уточняется, что руководство предприятия готовит план первоочередных действий по обеспечению технологического процесса. Специалисты оценивают ущерб и анализируют необходимость «возможных форм государственной поддержки».

На следующей неделе в краевом правительстве планируют провести совещание с участием собственников предприятия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 апреля из Красноярска поступила информация о пожаре на стратегически важном объекте — заводе «Красмаш». Уточнялось, что горит крыша одного из корпусов.

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Чёрный дым от пожара был виден из разных точек Красноярска. Пользователи соцсетей переживали, что огонь может распространиться ещё сильнее. Ведь на этом заводе производятся баллистические ракеты.

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Однако, как выяснилось позже, производственным цехам «Красмаша» пожар не угрожает. Загорание кровли произошло в цехе по сборке холодильных установок, расположенном на территории предприятия «Красмаш» (входит в Роскосмос).

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27 апреля в Красноярском крае назвали основную версию причин пожара на заводе — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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