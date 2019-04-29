Отец полковника Захарченко приговорён к четырём годам колонии и штрафу

Москва, , 12:33 — REGNUM Виктору Захарченко, признанному виновным в растрате почти 5 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство», назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Соответствующий приговор вынес Мещанский районный суд Москвы 29 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Захарченко является отцом героя коррупционного скандала полковника Дмитрия Захарченко.

«Суд находит все доказательства достаточными и подтверждающими вину подсудимых. Суд отнесся к доводам подсудимых об их невиновности критически, поскольку их вина подтверждается приведёнными доказательствами. Оснований для оправдательного приговора не имеется», — отметила судья.

Суд установил, что финансовое учреждение ежемесячно выплачивало мужчине зарплату в 150 тыс. рублей, а также премии. При этом Виктор Захарченко практически не посещал рабочее место и, по версии следствия, не исполнял возложенных на него обязательств.

В ходе прений сторона обвинения потребовала для обвиняемого пять лет колонии и штраф в полмиллиона рублей. Сторона защиты настаивала на невиновности отца полковника Захарченко.

Помимо Виктора Захарченко суд также признал виновным в растрате другого сотрудника финансового учреждения — Владимира Корьёвкина. Мужчине было назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей.

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