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Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате

Происшествия

Пожилой человек получал зарплату в московском банке, не выполняя профессиональных обязанностей

Москва, 29 апреля 2019, 11:40 — REGNUM  Виктора Захарченко, отца полковника Дмитрия Захарченко, признали виновным в растрате 5 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство», в который на руководящую должность его трудоустроил сын. Соответствующее решение огласили 29 апреля в Мещанском районном суде.

Суд установил, что финансовое учреждение ежемесячно выплачивало мужчине зарплату в 150 тыс. рублей, а также премии. При этом Виктор Захарченко практически не посещал рабочее место и не исполнял возложенных на него обязательств.

В ходе прений прокуратуры затребовала для обвиняемого 5 лет колонии и штрафа в полмиллиона рублей. Сторона защиты настаивала на невиновности отца экс-полковника Захарченко.

Наказание, которое ждёт Захарченко-старшего ещё не известно — судья продолжает зачитывать приговор.

Читайте ранее в этом сюжете: Отцу полковника Захарченко оглашают приговор

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