Семилетний мальчик пропал в Тверской области

Тверь, , 11:25 — REGNUM В Тверской области пропал семилетний мальчик — ребенок ушел из дома своей бабушки в городе Ржев 28 апреля, но домой не вернулся, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР по региону. Начата доследственная проверка.

Вечером 28 апреля и в ночь на 29 апреля в городе велись масштабные поисковые мероприятия: ребенка искали полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры.

«Осмотрены улицы города, проверены чердаки и подвалы на предмет обнаружения мальчика. По настоящее время ребенок не найден, его поиски продолжаются», — сообщили в СК.

Следователи и полицейские опрашивают родственников, знакомых и друзей пропавшего мальчика. Тех, кому может быть известно о местонахождении ребенка, просят обратиться в Ржевский межрайонный следственный отдел по телефонам 8 (48 232) 3−38−13,6−01−35.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области из местного реабилитационного центра пропала десятилетняя девочка — СК возбудил уголовное дело. По некоторым данным, ребенка мог увезти кто-то из родственников.