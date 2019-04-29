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В Ярославле обвалилась Волжская набережная

Происшествия

Мэрия не торопится ликвидировать провал

В Ярославле обвалилась Волжская набережная
Провал в Ярославле

Ярославль, 29 апреля 2019, 11:00 — REGNUM  В Ярославле обрушилась часть Волкжской набережной в районе ЦНТИ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обрушился асфальт на проезжей части. Яме как минимум пять дней, еще 26 апреля о ней сообщил телеканал «Первый Ярославский». Однако городские власти не торопятся ликвидировать обрушение. Яма просто обтянута ленточкой и представляет опасность для участников дорожного движения.

Интересно, что о ЧП ни слова не говорили участники традиционного общегородского совещания в мэрии Ярославля, которое проходит по понедельникам.

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Городское благоустройство
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