В Ярославле обвалилась Волжская набережная

Ярославль, , 11:00 — REGNUM В Ярославле обрушилась часть Волкжской набережной в районе ЦНТИ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обрушился асфальт на проезжей части. Яме как минимум пять дней, еще 26 апреля о ней сообщил телеканал «Первый Ярославский». Однако городские власти не торопятся ликвидировать обрушение. Яма просто обтянута ленточкой и представляет опасность для участников дорожного движения.

Интересно, что о ЧП ни слова не говорили участники традиционного общегородского совещания в мэрии Ярославля, которое проходит по понедельникам.