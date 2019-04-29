На Кипре найдено тело четвертой жертвы предполагаемого серийного убийцы

Никосия, , 10:56 — REGNUM 28 апреля на Кипре было найдено тело очередной жертвы первого серийного убийцы в истории острова, сообщает Би-Би-Си.

Тело женщины в чемодане было обнаружено в карьерном озере в деревне Мицеро, расположенной в 32 км от столицы Никосии. Это четвертое по счету тело, найденное со времени признания арестованного подозреваемого Никоса Метаксаса. Для опознания погибшей придется провести анализ ДНК — тело находится в состоянии сильного разложения.

Метаксас, боец Национальной гвардии Кипра, признался в убийстве пяти женщин и двух девочек. Первое тело было обнаружено туристом из Германии. Все жертвы были приезжими на острове, две женщины прибыли с Филиппин.

Лидер оппозиционной Прогрессивной партии трудового народа Кипра Андрос Киприану призвал к отставке главы полиции и министра юстиции. Он обвинил их в «беспрецедентном равнодушии» при расследовании, причина которого — иностранное происхождение жертв убийцы.