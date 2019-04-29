Ташкент, Узбекистан, , 10:40 — REGNUM

Автобус марки «Мерседес», ехавший из Бухары, перевернулся на бок в силу того, что у этого автотраспортного средства в пути лопнул баллон. В салоне находилось 53 человека, сообщает МЧС Узбекистана.

«В результате случившегося в автобусе началось возгорание. Все пассажиры в оперативном режиме были эвакуированы. Обошлось без смертей. На месте пострадавшим была оказана медицинская помощь», говорится в сообщении.

В результате ДТП, семь человек получили травмы разной степени тяжести, двое размещены в местной больнице, пять пассажиров были эвакуированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

МЧС отмечает, что в автобусе находились 37 школьников средней школы Паркентского района, три педагога образовательного учреждения, 10 родителей и три водителя.

ДТП произошло сегодня, в 02.00 ночи, однако МЧС пока не сообщает, куда направлялись школьники и их родители в столь поздний час