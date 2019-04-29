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Отцу полковника Захарченко оглашают приговор

Происшествия

Мужчина отрицает вину сына

Москва, 29 апреля 2019, 10:39 — REGNUM  В эти минуты в Мещанском районном суде Москвы судья начал зачитывать приговор Виктору Захарченко — отцу скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире которого нашли несколько миллиардов рублей наличными, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Перед началом заседания мужчина заявил СМИ, что его сын не виновен, а уголовное преследование в отношении него, связано с профессиональной деятельностью.

Виктора Захарченко обвиняют в растрате 5 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство», в который на руководящую должность его трудоустроил сын. Ежемесячно финансовое учреждение выплачивало мужчине зарплату в 150 тыс. рублей, а также премии. При этом Виктор Захарченко практически не посещал рабочее место и, по версии следствия, не исполнял возложенных на него обязательств. В ходе прений прокуратура затребовала для обвиняемого 5 лет колонии и штрафа в полмиллиона рублей. Сторона защиты настаивала на невиновности отца экс-полковника Захарченко.

Комментируя уголовное дело представителям СМИ, подсудимый заявил, что таким образом его пытаются убедить повлиять на сына. При этом пожилой человек назвал и себя и своего сына «порядочными людьми», а уголовное дело в отношении полковника связал с его «профессиональной деятельностью».

Однако Виктор Захарченко не смог ответить на вопрос, откуда у их семьи появилось несколько десятков квартир в центре Москвы, и не опроверг данную информацию.

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