Пемба, , 10:34 — REGNUM

В городе Пемба, расположенном на севере Мозамбика, в воскресенье, 28 апреля, начались наводнения. В результате удара урагана «Кеннет» более 200 тысяч человек оказались в ловушке из-за резкого подъема уровня воды, передает информационное Reuters со ссылкой на данные ООН.

По информации агентства, пять человек погибли.

«Уже имеются пострадавшие, нуждающиеся в проведении поисково-спасательной операции. Мы ожидаем разрушительные наводнения в Пембе», — комментирует ситуацию Савиано Абреу, представитель департамента ООН по координации гуманитарных операций в Восточной и Южной Африке (ОСНА).

Гуманитарные работники производят оценку масштаба разрушений от наводнения в Пембе и соседних округах.

Власти Мозамбика в пятницу, 26 апреля, призвали жителей долин рек переместиться на возвышенности опасаясь, что реки могут выйти из берегов.

Представители ОСНА рассказывают, что некоторые деревни региона были «полностью смыты с лица земли».