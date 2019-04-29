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В Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал

Происшествия

Микроавтобус съехал с дороги недалеко от города Аланья

Аланья, Турция, 29 апреля 2019, 10:24 — REGNUM  Игрок сборной Чехии по футболу 28-летний Йосеф Шурал погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса клуба «Аланяспора», сообщается на сайте турецкого клуба в Twitter.

Отмечается, что ДТП произошло в ночь на 29 апреля во время возвращения команды из Кайсери, микроавтобус съехал с дороги недалеко от города Аланья.

По данным местных СМИ, происшествие произошло из-за того, что находившиеся в транспортном средстве оба водителя заснули.

Как сообщало ИА REGNUM, Шурал перешел в турецкий «Аланяспор» из «Спарты» (Чехия) в начале 2019 года. За сборную нападающий сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч.

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