В одной из школ Приангарья дети были вынуждены есть стоя

Иркутск, , 09:57 — REGNUM Иркутские СМИ обсуждают фотографии, присланные в редакцию IRK.ru одной из учениц старших классов из столовой школы №36. На снимках видны несколько обеденных столов, а за ними — более десятка детей, которые принимают пищу стоя. Этот казус автор снимков пояснила тем, что учеников таким образом наказали за то, что один из них сломал стул.

«Директор убрала все стулья со столовой и сказала, что вся школа будет питаться стоя», — отмечается в новости IRK.ru.

Однако в администрации школы, куда обратились корреспонденты «КП-Иркутск», данную информацию назвали недостоверной. По словам директора школы Валентины Кузьминой, стулья убрали потому, что они нуждались в срочной починке.

«Утром дежурный администратор увидела, что несколько стульев в столовой неисправны. Она пригласила рабочего, который вынес их на 40 минут, чтобы отремонтировать. Кроме того, ему пришлось заменить шесть стульев. В этот момент перекусить зашли несколько ребятишек», — отметила директор.

Она утверждает, что было бы намного хуже, если бы кто-то из ребят упал из-за сломанного стула и получил травмы. Также Валентина Кузьмина отрицает, что она заставляла детей есть стоя.