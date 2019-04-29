В Бурятии бушует масштабный лесной пожар вблизи населённого пункта

Заиграевский район, Бурятия, , 08:57 — REGNUM Возле поселка Илька в Заиграевском районе Бурятии продолжается тушение крупного лесного пожара. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), на его ликвидации работают более 130 человек, задействовано более 30 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

Пожар начался ещё в воскресенье, 28 апреля, в нескольких километрах от населенного пункта, его тушение сильно осложнялось из-за порывистого штормового ветра. Площадь пожара составляет 800 гектаров.

Несмотря на панические сообщения в соцсетях, в РАЛХ заявили, что угрозы населенным пунктам или объектам экономики нет. Тем не менее местные жители с жалостью отмечают, что этот лес едва обновился после пожара в начале 2000-х годов.

Всего за прошедшие сутки в Бурятии произошло 14 лесных пожаров в восьми районах, которые прошлись пока по площади 800 гектаров. На утро 29 апреля, как сообщают лесники, восемь очагов ликвидировано, еще три локализовано.

С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 113 лесных пожаров общей площадью около полутора тысяч гектаров. Основными причинами возникновения лесных пожаров по-прежнему остаются поджоги сухой травы и несоблюдение правил пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с 15 апреля действует особый противопожарный режим, во время которого доступ в лес ограничен, а также запрещено разведение костров за пределами специально предусмотренных для пикников мест. Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений.

Всего на борьбу с пожарами в 2019 году запланировано 350 миллионов рублей, что на 30 миллионов больше, чем в прошлом.

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