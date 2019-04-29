В Омске во дворе многоквартирного дома нашли мертвого младенца

Омск, , 08:43 — REGNUM В Омске около дома на ул. Лукашевича 28 апреля прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 апреля, в следственном управлении СКР по Омской области, по данному факту проводится доследственная проверка.

Судмедэкспертиза показала, что ребенок является недоношенным и мертворожденным. Признаков криминального характера его смерти эксперты не обнаружили.

Мать ребенка найдена, специалисты полагают, что она психически не здорова.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего», — резюмировали в СУ СКР по Омской области.

Между тем в соцсетях очевидцы сообщают, что ребенок лежал под окном и был прикрыт жёлтым пакетом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 апреля тело новорожденной девочки обнаружили около одного из гипермаркетов в городе Электростали Московской области. Проводится доследственная проверка.

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