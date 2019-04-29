Грабили пиццерию? В Оклахоме ранены трое детей

Хьюго, США, , 08:51 — REGNUM Под огонь офицера полиции в штате Оклахома попали трое детей и 21-летний подозреваемый в ограблении пиццерии, сообщает 28 апреля АВС.

По имеющимся данным, дети и подозреваемый по имели Уильям Смит находились в фургоне, когда офицер открыл огонь. При стрельбе были ранены трое детей в возрасте 1, 4 и 5 лет. Сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии.

Четвертый ребенок и жена Смита не были ранены. Сам Смит, которого преследовала полиция, арестован.

Ключевые детали происшествия местные власти не разглашают, в том числе то, был ли Смит вооружен и стрелял ли он в полицейского. Имя офицера также сохраняется в тайне, однако известно, что он был членом Бюро расследований штата Оклахома.