В результате ДТП в Восточно-Казахстанской области погибли шесть человек

Семей, Казахстан, , 08:09 — REGNUM В результате ДТП на автотрассе между Семипалатинском (Семеем) и административным центром Абайского района — поселком Караул погибли шесть человек, сообщает 29 апреля издание YK.kz.

Авария произошла 28 апреля в результате столкновения автомобиля Lada Priora и Toyota Corolla. В салоне Lada находились девять человек, в том числе четверо детей. В автомобиле Toyota находились пять человек.

По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда водителя автомобиля Toyota на полосу встречного движения. При ударе пострадали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля на 181-м километре автодороги Алма-Ата — Ташкент опрокинулся пассажирский автобус. На месте происшествия погибли восемь человек, затем ещё трое скончались в больнице.

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