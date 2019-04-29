Число оренбуржцев, пострадавших от укусов клещей, выросло почти вдвое

Оренбург, , 08:03 — REGNUM В Оренбургской области от укусов клещей с начала 2019 года по состоянию на 25 апреля пострадали 487 человек, в том числе 158 детей. Случаи присасывания клещей зафиксированы в 40 муниципальных образованиях региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбуржью.

По данным ведомства, проведено 284 исследования на зараженность клещей, снятых с людей, и 79 — с клещевых маршрутов. В одном случае получен положительный результат на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (Бузулук), в 10 случаях — на иксодовый боррелиоз (Сакмарский, Оренбургский, Бузулукский, Грачевский районы, Оренбург, Орск, Бузулук). Среди людей заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Стоит отметить, что с начала 2018 года (по состоянию на 25 апреля 2018 года) зафиксировано 266 случаев, когда люди обращались к медикам с жалобами на укусы клещей. Среди пострадавших отмечено 80 детей. Среди граждан заболевании не выявлено. Исследованные насекомые оказались с инфекционной точки зрения безопасными.

Специалисты Роспотребнадзора связывают активизацию клещей в 2019 году с установившейся теплой погодой.

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