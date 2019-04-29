В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок

Кызыл, , 07:41 — REGNUM В Туве — ЧП. На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.

«Данным случаем занимается полиция, военные. Жизни ребёнка в настоящее время ничего не угрожает. За ним наблюдают врачи. По словам главы Тувы, это чрезвычайная ситуация. По сведениям МВД, это произошло ночью. Шолбан Кара-оол потребовал, чтобы по всей территории Тувы все военные полигоны были взяты на контроль», — отметил в пресс-службе правительства.

Подробности происшествия Шолбан Кара-оол сообщил на аппаратном совещании 29 апреля.

«27 апреля в 22:00 нам было сообщено, что в селе Кара-хаак подорвался на снаряде несовершеннолетний гражданин. И это произошло очень таким отголоском, который, на мой взгляд, заслуживает с нашей стороны корректировки, действий по недопущению такой ситуации. Во-вторых, чтобы это не было замарано грязью», — цитирует главу республики «Тайга.инфо».

По словам начальника управления специальных работ и мобилизационной подготовки администрации Тувы Николая Францевича, на полигон зашли три ребенка. После взрыва двое убежали.

Министр здравоохранения Тувы Орлан Донгак подчеркнул, что ребёнок попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Он получил повреждения челюстно-лицевой области и глаза. Сейчас угрозы для жизни нет. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол предложил рассмотреть вопрос переноса полигона из населённого пункта. В настоящее время объект находится прямо внутри села.