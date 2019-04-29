На ямальской трассе кусок льда убил офтальмолога из Тюмени

Салехард, , 07:45 — REGNUM На ямальском зимнике Салехард — Лабытнанги погибла врач-офтальмолог. В автомобиль женщины прилетел кусок льда от впереди идущего КАМАЗа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ЯНАО.

Трагедия произошла вечером 26 апреля 2019 года на 18 километре автодороги Салехард — Лабытнанги. Предварительно известно, что результате хода впереди идущего грузовика отлетел кусок льда и попал в лобовое стекло сзади идущей легковой машины «Нива-Шевроле». Водитель иномарки, молодая женщина 1991 года рождения, скончалась от полученной травмы головы.

Известно, что она была в машине вместе с мужем. В ЯНАО приехала из Тюмени, работала офтальмологом в микрохирургии глаза. Обстоятельства ДТП выясняются.