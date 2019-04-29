В Германии обнаружен незаконный склад с 35 тыс. литров химикатов

Билефельд, Германия, , 07:41 — REGNUM При тушении пожара на одном из складов в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия пожарные обнаружили 35 тыс. литров различных химикатов. Криминальной полиции г. Билефельд предстоит выяснить, кто и с какой целью хранил бочки с химикатами, передает канал n-tv.

Пожар начался утром 28 апреля на складе площадью 650 квадратных метров в районе Бёрнингхаузен. По сообщению местной полиции, во время проведения пожарной операции с участием 220 человек найдены десятки тысячелитровых бочек с серной кислотой, едким натром и фосфорной кислотой. Содержание некоторых бочек еще неизвестно.

Кроме того, в промышленной зоне в Пройсиш-Ольдендорф найдены 50 баллонов с пропаном, чей владелец не установлен. Известно, что в момент прибытия первых пожарных машин с территории склада сбежали два человека.

Полиция наложила арест на содержимое склада и разыскивает субарендатора. 29 апреля бочки с химикатами будут эвакуированы специализированными компаниями.