Оренбург, Оренбургская область, , 06:23 — REGNUM

В Оренбургской области кровли двух школ пострадали от мощного ветра 28 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Согласно метеопрогнозам 29 апреля к шквалистому ветру добавится резкое похолодание.

Практически полностью кровля сорвана со здания Петровской основной общеобразовательной школе Дмитриевского сельского совета, в которой обучаются 57 школьников. В Преображенской средней общеобразовательной школе крышу сорвало и загнуло на площади 80 квадратных метров. Муниципальным образованиям поручено незамедлительно приступить к восстановительным работам.

Стоит отметить, что на территории Оренбуржья сохраняются неблагоприятные погодные условия. 28 апреля и в ночь на 29 апреля в регионе бушевал сильный ветер, шёл дождь с грозой. 29 апреля синоптики обещают похолодание: температура воздуха может понизиться на 10 градусов по Цельсию и более. В течение дня в отдельных районах ожидается дождь с грозой, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.