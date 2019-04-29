В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение

Чита, , 06:24 — REGNUM В Забайкалье идёт новый шторм. О том, что сегодня, 29 апреля, в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами 25−28 метров в секунду, сообщает краевое ГУ МЧС.

«Ветер усилится до 28 метров в секунду. Категорически запрещено использование открытого огня, разведение костров на приусадебных участках, в лесной и степной зоне. Проявите благоразумие и сознательность! Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении», — сказано в официальном предупреждении.

Во избежание ЧП спасатели рекомендуют забайкальцам без лишней необходимости не выходить на улицу, а если все-таки пришлось, то держаться подальше от сухих и старых деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стихийное бедствие настигло Забайкальский край 19 апреля. В связи с резким потеплением и штормовым ветром, порывы которого достигали местами 40 метров в секунду, и не потушенными палами, огонь распространился на значительные территории, пострадали 17 населённых пунктов в различных районах края, а также — чабанские стоянки. В огне сгорели более 12 голов сельскохозяйственных животных и более 100 строений. Более 30 человек получили термические ожоги.