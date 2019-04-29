В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Чита, , 06:22 — REGNUM Погодные условия, которые привели к масштабным пожарам в Забайкалье, повторяются вновь. Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.

В соответствии с постановлением, которое подписал глава региона Александр Осипов, для тушения лесных пожаров будут задействованы все силы и средства, в том числе привлечены ресурсы арендаторов и сторонних организаций, организована система контрольно-пропускных пунктов по ограничению доступа в лес.

Органам местного самоуправления поручено создать оперативные штабы по ликвидации ЧС и разработать соответствующие планы, организовать работу патрульных групп по каждому населённому пункту, патрулирование дорог, прилегающих к лесным массивам, круглосуточное дежурство ответственных за отслеживание лесопожарной обстановки.

Между тем региональное министерство природных ресурсов констатирует, что по состоянию на 29 апреля на территории лесного фонда Забайкальского края действует 11 лесных пожаров общей площадью 3277 га (в Александрово-Заводском, Борзинском, Петровск-Забайкальском, Хилокском, Чернышевском, Сретенском, Каларском и Тунгокоченском районах). В ликвидации огня задействованы 258 человек (в том числе сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз» и сотрудники лесной охраны) и 42 единицы пожарной техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пожары в Забайкальском крае начались 19 апреля: штормовой ветер, порывы которого достигали 40 метров в секунду, раздул непотушенные палы на сотни тысяч гектаров. В огне сгорели более 12 тысяч сельскохозяйственных животных, более 100 строений. Термические ожоги получили более 30 человек. Ущерб от бедствия ещё не подсчитан, но сумма приближается к одному миллиарду рублей.