Понедельник, 29 Апреля 2019 года
05:40:03 МСК

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Происшествия

Причина атаки пока неизвестна

Балтимор, США, 29 апреля 2019, 04:57 — REGNUM  Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд). Погиб один человек, еще шестеро ранены, сообщает The Sun.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 28 апреля после 17:00 по местному времени (00:00 мск). Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.

На месте происшествия работают правоохранители. Пока нет версий о том, что стало причиной стрельбы и кто именно открыл огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля белый мужчина устроил стрельбу в синагоге города Поуэй (штат Калифорния) и ранил четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Подозреваемый задержан и помещен под арест.

Читайте также: Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

А также: Среди пострадавших от стрельбы в синагоге Сан-Диего есть ребенок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Право на владение огнестрельным оружием в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить